فيلم تايلور سويفت يحقق 39 مليون دولار في أول أيام عرضه

تصدر فيلم «Taylor Swift: The Eras Tour» قائمة شباك التذاكر الأمريكي في أول أيامه بدور العرض، محققا إيرادات بلغت 39 مليون دولار، وهو فيلم وثائقي عن الجولة الغنائية الخاصة بالمغنية الأمريكية تايلور سويفت في 2023 - 2024، ولم تتجاوز ميزانيته حاجز الـ20 مليون دولار، وفقا لموقع «هوليوود ريبورتر».

ويوثق الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج سام رينش، جولة «إيراس»، وهي جولة سويفت الموسيقية 2023-2024 لدعم أعمالها الفنية، وتلقى الفيلم تعليقات إيجابية من النقاد، وأشاد معظمهم بعمل الكاميرا والصوت في مشاهد العرض وطاقته، ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات الفيلم في أسبوعه الافتتاحي حول العالم ليحقق إيرادات تتراوح ما بين 150 إلى 200 مليون دولار.

قائمة Top 5 في شباك التذاكر الأمريكي

بينما تراجع فيلم «The Exorcist: Believer» إلى المركز الثاني في قائمة الإيرادات محققا 3.7 مليون دولار، جاء في المركز الثالث فيلم الرعب «Saw X» بـ1.7 مليون دولار، أما المركز الرابع كان من نصيب فيلم «PAW Patrol: The Mighty Movie» بـ1.5 مليون دولار، تلاه فيلم «The Creator» في المركز الخامس بـ1.1 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».