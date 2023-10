تايلور سويفت تواصل تفوقها على ليوناردو دي كابريو في شباك التذاكر الأمريكي

تواصل النجمة تايلور سويفت الاحتفاظ بصدارة شباك التذاكر الأمريكي، في مواجهة النجم ليوناردو دي كابريو، حيث تصدر فيلم «Taylor Swift: The Eras Tour» قائمة إيرادات عطلة نهاية الأسبوع في السينمات المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية محققة 31 مليون دولار، بينما لم يحقق فيلم «Killers of the Flower Moon» للمخرج مارتن سكورسيزي وبطولة ليوناردو دي كابريو في المركز الثاني بـ 23 مليون دولار.

ونجح فيلم «Killers of the Flower Moon» في تحقيق إجمالي إيرادات على مدار 3 أيام في دور العرض السينمائي حول العالم بنحو 44 مليون دولار، منها 21 مليون دولار في السوق الخارجية، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

تايلور سويفت تحقق 160 مليون دولار 9 أيام

وعلى الجانب الآخر، حقق الفيلم الوثائقي «Taylor Swift: The Eras Tour» عن الجولة الفنية الأخيرة للمغنية تايلو سويفت إيرادات تجاوزت الـ 160 مليون دولار خلال 9 أيام في السينمات حول العالم، منها 129.7 مليون دولار في السينمات المحلية، و30.7 مليون دولار في السوق الخارجي، ليصبح بذلك الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات على الإطلاق في فئة الأفلام عن جولات غنائية.