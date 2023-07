تايلور سويفت تكسر رقما قياسيا جديدا بعد طرح ألبومها الجديد

كسرت المغنية الأمريكية تايلور سويفت، رقما قياسيا بعد طرح نسخة جديدة من ألبومها الثالث «Speak Now» الذي أصدرته عام 2010، لتصبح الفنانة الوحيدة على قيد الحياة التي تمتلك 4 ألبومات في المراكز العشرة الأولى بقائمة «بيلبورد 200» لأعلى 200 ألبوم موسيقي واسطوانة مبيعاً في الولايات المتحدة، لينضم الألبوم الذي يحتل حاليا المركز الأول لـ ألبومتها السابقة «Midnights» و«Lover» و«Folklore».

ويعتبر المغني هيرب ألبرت هو الفنان الأخير الذي كان يحمل اللقب قبل تايلور سويفت في عام 1966 بألبوماته «Going Places» و«Whipped Cream & Other Delights» و«South of the Border» بالإضافة إلى «The Lonely Bull»، وذلك بعد وفاة المغني برنس في عام 2016 والذي كان له 5 ألبومات في المركز الـ 10 الأولى وهي: «The Very Best of Prince» و«Purple Rain» و«The Hits / The B-Sides» و«Ultimate» بالإضافة إلى «1999»، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

يضم 22 أغنية.. تفاصيل ألبوم تايلور سويفت الجديد

وأطلقت تايلور سويفت في 7 يوليو الجاري ألبوم «Speak Now» نسخة تايلور ويتضمن 22 أغنية، منهم 16 أغنية معاد تسجيلها من الألبوم الأول الذي تم طرحه عام 2010 بالإضافة إلى 6 أغاني جديدة لم يتم طرحها سابقا.

وأعلنت صدور الألبوم عبر تدوينة على حسابها بـ «إنستجرام»، قائلة: «إنه ألبوم كتبته بمفردي عن الأهواء والتخيلات وآلام القلب والدراما والمآسي التي عشت فيها عندما كنت شابة بين 18 و20 عاما وتركت ورائي بعض الأغاني التي ما زلت فخوراة بها حتى الآن»، مضيفة: «لقد سجلت هذا الألبوم وعمري 32 عامًا والذكريات التي أعادها ملأتني بالحنين والتقدير».