فصائل عراقية تعلن قصف قاعدة أمريكية بحقل العمر النفطي في سوريا

أعلنت فصائل عراقية قصف قاعدة أمريكية بحقل العمر النفطي في سوريا بمسيرة، نقلا عن قناة «القاهرة الإخبارية».

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن القوات العسكرية الأمريكية نفذت ضربات دقيقة، على منشآت في شرق سوريا ردًا على الهجمات المستمرة ضد الأفراد الأمريكيين في العراق وسوريا.

وأوضحت أنه جرى تنفيذ الضربات ضد منشأة تدريب ومنزل آمن بالقرب من مدينتي البوكمال والميادين، على التوالي.

وأكدت أنه ليس لدى الرئيس جو بايدن، أولوية أعلى من سلامة الموظفين الأمريكيين، وقد وجه بالتحرك لتوضيح أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها.