تفاصيل استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في كردستان العراق بـ3 مسيرات

هاجمت 3 مسيرات قاعدة عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية وقوات دولية، في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق شمال البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكشف جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم «كردستان العراق» شمال البلاد، في بيان، تفاصيل هجوم 3 مسرات على القاعدة، مشيرًا إلى استهداف القاعدة الواقعة في مطار أربيل تم، فجر اليوم الثلاثاء، بهجوم بمسيرتين مفخختين تم تفجيرهما في الجو.

وأضاف جهاز مكافحة الإرهاب، أن هجوما آخر استهدف القاعدة، صباح اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى سقوط مسيرة مفخخة بدون أن تنفجر. ويتواجد حوالى ألفين و500 جندي أمريكي في العراق وحوالى 900 في سوريا، وفقا لما ذكرته شبكة «رووداو» الإعلامية.

استهداف 4 قواعد أمريكية في العراق وسوريا

وكانت فصائل عراقية، أعلنت أمس الاثنين، استهداف 4 قواعد أمريكية في العراق وسوريا، بمعدل 6 هجمات، مشيرة إلى استهداف 4 قواعد أمريكية، بينها 3، استهدفت قاعدة «عين الأسد» غرب العراق، وواحدة على قاعدة قرب «مطار أربيل».

وفي وقت سابق، قال مسؤولون عسكريون أمريكيون، إن عدد الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا في الهجمات الأخيرة في العراق وسوريا أكثر مما كشفت عنه وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» سابقا، فيما أشارت شبكة «إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، نقلا عن المصادر أن 45 جنديا على الأقل أصيبوا إصابات طفيفة أو إصابات دماغية محتملة.

البنتاجون: 38 هجومًا في العراق وسوريا منذ 14 أكتوبر الماضي

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إصابة 21 جنديا بجروح طفيفة في هجمات على القوات الأمريكية في التنف بجنوب سوريا وعلى قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق أواخر أكتوبر الماضي.

وأشارت الوزارة الأمريكية، إلى تعرض قواتها لـ 38 هجومًا في العراق وسوريا منذ 14 أكتوبر الماضي.