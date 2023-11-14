انطلاق الدورة الثامنة لمهرجان الشعر العربي بالأقصر غدا

تنطلق غدا الأربعاء فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للشعر العربي تحت رعاية بيت شعر الأقصر ومدير بيت الشعر، الشاعر حسين القباحي، وذلك في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر من الشهر المقبل، تزامنًا مع ذكرى مرور ثمانية أعوام على إنشاء بيت الشعر أمام طريق الكباش بالأقصر.

تتويج لأنشطة بيت الشعر على مدار عام كامل

وأعلن بيت الشعر، أن المهرجان السنوي يأتي تتويجا لأنشطة بيت الشعر على مدار عام كامل من الأمسيات الشعرية والجلسات النقدية والمعارض ومسابقات حفظ وإلقاء الشعر للأطفال والناشئة، كما أقام البيت عددًا من الدورات التدريبية في فن الخط العربي واللغة العربية ودورات أخرى في الفن التشكيلي، وشارك في العديد من المناسبات الثقافية والوطنية.

إصدار عدد من الدواوين

وأشار بيت الشعر إلى أن دورة هذا العام، ستشهد صدور عدد من الدواوين لمجموعة من الشعراء الفائزين في مسابقة بيت الشعر السنوية للنشر، وسوف يكون هناك حفل توقيع في المهرجان للكتب الصادرة عن دائرة الثقافة بالشارقة بترشيح من بيت الشعر بالأقصر، وسيقام المهرجان بالشراكة مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وجامعة الأقصر ومكتبة مصر العامة ومركز الأقصر للمؤتمرات.

إلغاء الفقرات الفنية والموسيقية

وتابع: ألغينا جميع الفقرات الفنية والموسيقية المصاحبة وذلك تقديرًا للظروف القاسية التي يتعرض لها الشعب العربي الفلسطيني، وبذلك ستكون فقرات المهرجان عبارة عن أمسيات شعرية وجلسات نقدية ومعرض للفنون التشكيلية.