نقيب البيطريين عن برنامج القروض الميسرة: يدعم مشروعات الأطباء

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين عن برنامج القروض الميسرة لإقامة المشروعات في مجال الثروة الحيوانية والطب البيطري، وقال الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، إن برنامج القروض الميسرة يبحث عن فرص استثمارية للأطباء البيطريين، موضحا أنّ فلسفة برنامج دعم الطبيب البيطري هي إيجاد فرص و دعم مشروعات للأعضاء تحت إدارتهم، وساعد الكثيرين خلال الأعوام الماضية بعمل مشروعات ونجحوا فيها.

وأضاف نقيب الأطباء البيطريين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنه ليس بديلا عن التعيين ونسعى في موضع التعيينات بشكل جيد من خلال التواصل مع الجهات التنفيذية مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة والوزراء المعنيين ومجلس النواب، لافتا إلى أنه تم مخاطبة كل هؤلاء مع إفادتهم بالأعداد والنقص في الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية، وإن شاء الله يكون في القريب العاجل بادرة تعيين».

تعيينات نقابة الأطباء البيطريين

كما تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة عن النقص الصارخ في الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية، كان أخرها من نواب دمياط مطالبين بالتعيين الفوري لسد العجز الموجود، وبناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنمية الثروة الحيوانية وتقليل الفاتورة الاستيرادية بالدولار.

وأعلن سليم عن سلسلة ندوات تعريفية على مستوى النقابات الفرعية للتعريف ببرنامج القروض الميسرة لإقامة المشروعات في مجال الثروة الحيوانية والطب البيطري، للتوسع في هذه الخدمة وتوصيلها إلى أكبر عدد من الأطباء، دعما من النقابة للأعضاء ودعما من الدولة لهم ممثلة في الصندوق التابع لوزارة الزراعة، موضحا أن فائدة القرض محدودة ومتناقصة مما يشجع على إقامة تلك المشروعات التي تساعد الأعضاء في حياتهم العملية، مؤكدا أن تلك المشروعات تنمي الثروة الحيوانية وتحافظ على صحة المواطن المصري، لأن الطبيب البيطري هو خط الدفاع الأول عن صحة المواطن.