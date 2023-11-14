اقتصادية قناة السويس: تداول 769 سفينة خلال الربع الأول من 2023

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، مؤشرات الأداء بمواني شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية، موضحة أنها سجلت حركة تداول للسفن خلال الربع الأول من العام المالي 2023 / 2024 بإجمالي حمولات بلغ 12,542,878 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 1,060,752 حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 769 سفينة متنوعة خلال الثلاث شهور الأولى.

355 سفينة متنوعة بميناء غرب بورسعيد

وذكر البيان استقبال ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية عدد 355 سفينة متنوعة، بطاقة محققة بلغت 1,247,004 طن، وعدد حاويات 122,371 حاوية مكافئة، خلال الربع الأول من العام المالي 2023,2024.

376 سفينة بشرق بورسعيد

كما استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال الربع الاول أيضا عدد 376 سفينة متنوعة بطاقة محققة بلغت 11,128,937 طن، وعدد حاويات 938,381 حاوية مكافئة.

38 سفينة بميناء العريش

فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 38 سفينة؛ لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 166,937 طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش الآن والانتهاء من رصيف سيناء الجديد بطول 250 متر والذي أستقبل لأول مره سفينة الصب الجاف العملاقة STELLAR EAGLE لتصدير 40 الف طن ملح الي كينيا وتعتبر السفينة إحدى سفن الصب الجاف العملاقة حيث تبلغ الحمولة الإجمالية لها 55 الف طن.

وأعلنت المنطقة الاقتصادية مؤخرًا تعزيز إمكانيات موانيها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية، على رأسها خدمات للسفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر، فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانئها التابعة لاستيعاب مختلف أنواع السفن.