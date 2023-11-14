بدء عرض فيلم Tiger 3 في مصر غدا.. اعرف تفاصيل شخصية سلمان خان

ساعات قليلة تفصل جمهور بوليوود عن عرض فيلم Tiger 3 في مصر، حيث كشفت الشركة الموزعة للفيلم عن طرحه في دور العرض السينمائي يوم 15 نوفمبر الجاري، وذلك تزامنا مع عرضه في السينمات الهندية ودول الخليج وأوروبا، ومن المتوقع أن يلقى الفيلم إقبالا كبيرا من جانب الجمهور المحب للسينما الهندية.

ويأتي عرض فيلم Tiger 3 في مصر بعد تأجيله حيث كان من المقرر في البداية إصدارالفيلم في 21 أبريل 2023 ليتزامن مع عيد الفطر، ولكن تم تأجيله بعد ذلك إلى نوفمبر 2023، وتم منع الفيلم في عمان والكويت وقطر، وذلك وفقا لما نشره موقع «تايمز أوف إينديا».

عرض فيلم Tiger 3 في مصر

تفاصيل فيلم Tiger 3 قبل عرضه في مصر

ويعتبر فيلم Tiger 3 هو الجزء الثالث من سلسلة أفلام Tiger والذي تم تقديم الجزء الأول منه في 2012، ويواصل النجم الهندي سليمان خان تقديم شخصية «تايجر» التي قدمها في الأجزاء السابقة وتعتبر من الشخصيات الأيقونية في تاريخه السينمائي، ويحمل الفيلم توقيع المخرج مانيش شارما، ويجمع في بطولته عدد من النجوم من بينهم كاترينا كايف وعمران هاشمي.

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد أحداث فيلم «Tiger Zinda Hai» الذي تم تقديمه في 2017، حيث تم اتهام «تايجر» و«زويا» بالخونة من قبل عميل سابق في المخابرات الباكستانية، ويذهبون في رحلة تهدد حياتهم من أجل تبرئة أسمائهم.