اختيار 9 جراجات لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعين بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ورئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، وعدد من قيادات وزارتي البيئة والتنمية المحلية.

وشهد الاجتماع الأول بحضور وزيري البيئة والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة استعراض مستجدات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية)، حيث تم الإشارة إلى التعاقد مع تحالف استشاري دولي فرنسي مصري، لإعداد الدراسات الاستشارية وإعداد مستندات الطرح الخاصة بمواصفات الأتوبيسات الكهربائية، وتطوير الجراجات توافقا مع الجدول الزمني للمشروع.

وقام الفريق الاستشاري بتقديم دراسة متعددة المعايير لاختيار الجراجات التي سيتم تنفيذ المشروع بها، وذلك من خلال التعاون مع هيئة النقل العام بالقاهرة وفريق جهاز شؤون البيئة ووحدة إدارة المشروع، وتم إجراء تحليل متعدد المعايير لجميع العناصر والمحددات والمسارات لكافة جراجات الهيئة، وتم التركيز على كافه الجوانب الفنية والاجتماعية والبيئية، مما يوفر تحليلا فنيا وعلميا دقيقا وموضوعيا لاختيار أفضل الجراجات.

وأسفرت مراحل الدراسة عن اختيار 9 جراجات مقترحة لتكون مستودع للحافلات الكهربائية، ومن خلال الزيارات الميدانية ودراسة وتحليل كافة الجوانب الفنية والتشغيلية والبيئية والاجتماعية والاستدامة، تم اختيار أفضل الجراجات لتكون جراجًا مطورًا بصورة متكاملة للحافلات الكهربائية، ومنها البساتين والأميرية والمطرية، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار بحث التطوير الكامل لجراجين منهما بعد الانتهاء من المراجعة الأخيرة لعدد من الاشتراطات الخاصة بهذا الشأن، بما يحقق أقصى استفادة من المشروع وأعمال التطوير.

كما شهد الاجتماع الثاني برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد، واللواء هشام آمنة استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة بالعاصمة، ومتابعة عقود عمل شركتي «ارتقاء» الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، و«انفيروماستر»، للخدمات البيئة وتدوير المخلفات المكلفتين للقيام بخدمات الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع والمرافق العامة في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة.