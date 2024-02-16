كيفية حجز تذاكر من موقع تذكرتي.. اعرف الأسعار والبيانات المطلوبة

أتاحت شركة «تذكرتي» طرق سهلة وسريعة لجميع الراغبين في حجز تذاكر سواء لحضور حفلات غنائية أو فعاليات فنية مختلفة، أو لحضور مباريات كرة القدم التي تنظمها الشركة مع الجهات المختلفة.

وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن» كيفية حجز تذاكر من موقع تذكرتي لحضور المباريات الرياضية المختلفة سوء الدوري العام أو كأس مصر أو مباريات المنتخب الوطني التي تُقام داخل الأراضي المصرية، كما يمكن من خلال تذكرتي أيضًا الحجز في جميع الحفلات والفعاليات الفنية التي تُقام داخل مصر.

كيفية حجز تذاكر من موقع تذكرتي في خطوات سهلة

حددت الشركة كيفية حجز تذاكر من موقع تذكرتي بالنسبة لجماهير الرياضة المصرية من محبي حضور المباريات في أي محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك من خلال التسجيل الخاص بطاقة المشجع (Fan Id) أو لحضور حفل فني ومن خلال الخطوات التالية:

- يمكن للجماهير من محبي حضور مباريات كرة القدم الخاصة بالفرق الرياضية المختلفة أو منتخب مصر، التسجيل على رابط موقع تذكرتي من هنـــا.

- الضغط على أيقونة «تسجيل» أعلى الصفحة الرئيسية.

- تحدد الجنسية سواء كان المواطن مصري أو غير مصري ومقيم داخل مصر.

- إدخال رقم الموبيل.

- انتظر الكود الذي يصلك عبر رسالة نصية على الهاتف وأدخله في المكان المخصص.

- حدد نوع التذكرة عبر اختيار حساب ترفيهي لحضور فعاليات فنية أو اختيار حساب رياضي لحضور مباراة كرة قدم.

- إدخال البيانات الشخصية وفقًا لبطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد الإلكترونية.

- إرفاق صورة شخصية حديثة.

- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي.

- تصل رسالة نصية يتضمن الرقم الخاص ببطاقة المشجع، كما تتضمن أيضًا كلمة المرور على النظام.

- بعد ذلك يمكنك حجز المباريات الرياضة أو الفعاليات الفنية التي ترغب في حضورها وأيضًا تحديد مقعدك.

- يتيح الموقع لعملاء اختيار نظام الدفع إلكترونيًا من خلال المحافظ البنكية أو البطاقات الائتمانية أو خدمات فوري، وذلك بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة.

رقم خدمة عملاء تذكرتي

وخصصت شركة تذكرتي رقمًا لخدمة العملاء وهو 15355 من أجل تسهيل التواصل بينها وبين عملائها، وتلقي شكاوي المواطنين أو للرد على الاستفسارات أو لإرسال المقترحات.

- كما أتاحت الشركة أيضًا رابط إلكتروني لتلقي الشكاوى والمقترحات يمكنك الضغط هنــــا.

أسعار التذاكر من موقع تذكرتي

أسعار التذاكر تختلف بين تذاكر فعاليات ترفيهية أو فعاليات رياضية، وأيضًا وفقًا لفئة درجة التذكرة وإذا كانت التذاكر متاحة في ذات يوم المباراة أو الحفل.

- يجب التوجه إلى أحد منافذ الخدمة المعتمدة للحصول على التذاكر المطبوعة.

- إذا كانت التذكرة خاصة بحضور مباراة لكرة القدم احرص على دخول الاستاد قبل موعد إغلاق البوابات.

- التذاكر يتمّ تسجيلها لمن يزيد عمره على 16 عامًا.

- الأفراد من عمر 3 و15 سيتمّ إضافتهم كمرافقين على حساب أحد أفراد الأسرة.

ماذا يحدث في حالة رفض الطلب من موقع تذكرتي؟

- يتمّ إعادة إرسال الطلب مرة أخرى بعد تعديله وتأكّيد جميع البيانات عليه.

- اتباع جميع الخطوات المذكورة في أثناء تقديم الطلب عبر موقع تذكرتي الإلكتروني.

- وفي حالة استمرار الموقع في رفض الطلب 3 مرات متتالية سيتمّ حظر طلبك.