مراسل «DMC»: «تذكرتي» وضعت أكشاك في العلمين الجديدة لتسهيل حجز الحفلات

قال محمد سعد، مراسل قناة «DMC» في العلمين الجديدة، إن «الجميع هنا يستمتعون بأجواء المدينة الجديدة متحمسون لفعاليات وأنشطة مهرجان العلمين»، مشيرًا إلى أن منطقة أرينا العلمين تشهد تجيهزات واستعدادات ضخمة من أجل استقبال الحفلات الغنائية المقرر إقامتها خلال الأيام المقبلة.

إقبال كبيرعلى حفل إليسا

وأضاف «سعد»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة عبر فضائية «DMC»: «يشهد يوم 5 أغسطس تنظيم حفلتي الفنانة إليسا وتامر عاشور، وهناك إقبالًا كبيرًا وتداولًا موسعًا عن كل ما يتعلق عن تلك الحفلات، وبدأ الجمهور في حجز التذاكر عن طريق موقع «تذكرتي»، مشيرا إلى أن موقع «تذكرتي» دشن «أكشاك» لحجز تذاكر الحفلات المختلفة والفعاليات المتنوعة في مدينة العلمين الجديدة.

وتابع: «الأكشاك التابعة لموقع «تذكرتي» موزعة في مدينة العلمين الجديدة، وتتواجد على الممشى السياحي فضلًا عن طريق العلمين الأساسي وغيرها»، مشيرًا إلى أن هناك «أكشاك» لوزارة الصحة الخاصة بحملة «100 مليون صحة» أمام منطقة North Square، وهذا يؤكد اهتمام الدولة والقائمين على مهرجان العلمين الجديدة لكل المصطافين والزوار.

توافد مستمر على العلمين الجديدة

وأكد: يتوافد الجمهور المستمر على مدينة العلمين الجديدة يوميًا من كل المحافظات، فضلًا عن كل الجنسيات سواء العربية والأجنبية من مختلف الدول، مشيرًا إلى أن هناك استعدادت لسباق الترايثلون، والذي عبارة مجموعة من الرياضات مثل السباحة والجري وركوب الدراجات، فسباق السباحة سُيقام في البحريات الطبيعية، أما الجري وركوب الدراجات على طريق العلمين أو الممشى السياحي.