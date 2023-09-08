«تذكرتي» تناشد جماهير الكرة التزام اشتراطات دخول المباريات

دعت شركة تذكرتي جميع جماهير كرة القدم إلى ضرورة اتباع كافة إجراءات الدخول المعمول بها في جميع الفعاليات الرياضية.

وأصدرت الشركة بيان لها ردا على ما نشره أحد المواطنين بشأن منعه من حضور مباراة مصر وإثيوبيا، في تصفيات أمم إفريقيا، قائلة إن أحد المواطنين حضر إلى ستاد الدفاع الجوي باب 4 مستقلا سيارة خاصة في تمام الساعة السادسة مساء، ثم توجه إلى باب 5 الخاص بجمهور الضيف، ثم توجه إلى باب 1 حاملا تذكرة بدون بطاقة مشجع «فان أي دي».

لن يمكن الدخول بالتذكرة فقط بدون بطاقة المشجع

وأوضحت الشركة أنه جرى إبلاغ المواطن بمعرفة الموظف المسؤول لشركة تذكرتي، بأنه لن يمكنه الدخول بالتذكرة فقط بدون بطاقة المشجع «فان إي دي»، كما شرح له الإجراءات المتبعة دائما في جميع الفعاليات الرياضية.

وذكرت الشركة أن الموظف المسؤول بشركة تذكرتي شرح للمواطن التعليمات المدونة على التذكرة، التي تنص أحد بنودها على «لن يسمح بدخول أي مشجع بالتذكرة دون Tazkarti FAN ID لموسم 2022-2023