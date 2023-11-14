اشتباكات في طولكرم وجنين وسقوط شهداء.. هل يتكرر سيناريو غزة بالضفة؟

اشتباكات عنيفة اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة طولكرم في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال مخيم طولكرم وعدة أحياء بالمدينة، وأعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم بالضفة الغربية، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 7 خلال الـ24 ساعة الماضية، و32 شهيدا منذ 7 أكتوبر الماضي، نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

في بداية الاشتباكات منعت قوات الاحتلال، سيارات الإسعاف من دخول طولكرم، قبل أن تتمكن من الوصول إلى الإصابات ونقلها للمستشفى، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، بينما واصل الاحتلال استفزازه وقام بتجريف شارع المدارس على مدخل المخيم، وتخريب البنية التحتية فيه، تزامنا مع اقتحام عددا من منازل المواطنين في المنطقة.

ويعد هذا الاقتحام هو الثاني للمخيم خلال أسبوع واحد، بعد اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيم اللاجئين فيها، في أعنف مداهمة نفذها الاحتلال بالضفة الغربية منذ عام 2005 وسقط فيها 14 شهيدا.

هل يتكرر سيناريو غزة

الوضع في جنين الأيام الماضية، وما حدث في طولكرم مساء أمس وصباح اليوم يثير التساؤول هل سيتكرر سيناريو غزة من جديد؟.

الدكتور أحمد الأحمد، الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني، بدأ حديثه لـ«الوطن» بالإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي طوال تاريخه لا يفرق بين مدينة فلسطينية أو أخرى، فهو يسعى لهدف واحد فقط وهو إقامة دولة الاحتلال على أرض فلسطين ومحاولة تهجير أصحاب الأرض للاستيلاء عليها، ولذلك فإن مسلسل الاجتياحات للضفة الغربية مستمرًا بالتزامن مع الحرب الطاحنة في قطاع غزة.

أهمية مدينة طولكرم

تقع «طولكرم» الفلسطينية في الجهة الشمالية من فلسطين على حدود 67 وهي منطقة حدودية، تتمثل أهميتها بالنسبة للفلسطينيين بأنها عاصمة المقاومة، وبحسب روايته، طولكرم خرج منها شهداء كبار وأبطال قاوموا كثيرا، واليوم قوات الاحتلال تستهدف المخيمات في طولكرم وجنين في محاولة منهم لاستفزاز الفلسطينيين، حيث استباحوا أماكن المدنيين لإقامة دولتهم.

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني، بقوله إن الاحتلال يستغل اتجاه أنظار العالم إلى غزة فيزيد بطشه على مدن آخرى مثل طولكرم وجنين، مع مراعاة الفرق بين غزة وبين مساحات ومواقع المدن الأخرى، لكنها مستهدفة من الاحتلال منذ زمن بعيد.