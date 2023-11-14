«التحرير الفلسطينية»: شعبنا يواجه حرب إبادة.. ونناضل لوقف إطلاق النار في غزة

قال عمر حلمي الغول، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنّ قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وكل مكونات الشعب العربي الفلسطيني، تناضل بشكل واضح وكثيف على مختلف المستويات السياسية والدبلوماسية، وتعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وحرب الإبادة التي تقودها الولايات المتحده والغرب الرأسمالي وإسرائيل.

دور قيادة منظمة التحرير الفلسطينية

وأضاف «الغول» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أنّ قيادة المنظمة لم تتوقف منذ حرب الإبادة وتسعي لحماية أبناء شعبها ورفع الظلم والقهر وضحايا الحرب خلال 39 يوما، والحصيلة تزيد والعنف يشتد.