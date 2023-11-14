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ارتفاع أعداد ضحايا الاحتلال الإسرائيلي بمخيم طولكرم لـ5 شهداء و 9 مصابين

كتب:

نرمين عفيفي
05:11 ص | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي

طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بارتفاع أعداد ضحايا الاحتلال الإسرائيلي خلال الهجوم على مخيم طولكرم الليلة لـ 5 شهداء و 9 مصابين.

وعلى جانب آخر، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحـتلال الإسرائيلي يرفض كل عمليات التنسيق على المستوى الصحي والإنساني، موضحا «رصدنا استهداف مايزيد على 160 مؤسسة صحية خلال الفترة الماضية».

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية» أن المنظومة الصحية في قطاع غزة تواجه هجمات شرسة، وإصابة عدد من الطواقم الطبية والجرحى في مجمع الشفاء الطبي برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: «نطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستشفيات من العدوان الإسرائيلي الممنهج عليها»، مؤكدا على أن مطالب الاحتلال بإخلاء المستشفيات غير منطقية، ولدينا عشرات الحالات الخطرة التي تستوجب الرعاية السريرية.

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