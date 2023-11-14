ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في «طولكرم» بالضفة الغربية إلى 31 شهيدا

أعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم بالضفة الغربية، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 6 شهداء خلال الـ24 ساعة الماضية، و31 شهيدا منذ 7 أكتوبر الماضي، نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد ثلاثة شبان بعد قصفهم بصاروخ اطلقته قوات الاحتلال من طائرة مسيرة، فجر اليوم، في أعقاب اقتحام المخيم الليله الماضية، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

‫وأصيب 4 أشخاص خلال العدوان المتواصل على مخيم طولكرم برصاص قناصة الاحتلال المنتشرة على أسطح المنازل والبنايات، وقصف آخرين بصاروخ من طائرة مسيرة، ما أسفر عن استشهاد 3 شهداء وإصابة 3 آخرين.

واستعانت قوات الاحتلال الإسرائيلي بجرافة مجنزرة بتجريف شارع المدارس على مدخل المخيم، وتخريب البنى التحتية فيه، واقتحام عددا من منازل المواطنين في المنطقة، واعتلت أسطحها وسط إطلاقها للأعيرة النارية على كل شيء متحرك.