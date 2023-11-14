خبير: 80% من الإسرائيليين يحملون نتنياهو مسؤولية عملية «طوفان الأقصى»

قال الدكتور ياسر طنطاوي خبير الشؤون العربية والإسرائيلية، إنّ الغطرسة والغرور والعجرفة الإسرائيلية كانت مستمرة منذ حرب 1967 حتى حرب أكتوبر عام 1973، حتى إن موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق قال إن الجيش المصري لن تقوم له قائمة إلا بعد 50 عاما ورفض أي اتصال مع القادة العرب، وقال إن الوضع الإسرائيلي جيد ولا يوجد سبب للاتصال بالعرب.

حرب أكتوبر غيّرت الموازين

وأضاف «طنطاوي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «بعد حرب أكتوبر، انقلبت الآية تماما وقال ديان إن الحرب ثقيلة بأيامها ودمائها، أما نتنياهو فإنه يعيش نفس العجرفة، فهو لا يريد الاعتراف بالهزيمة التي تعرض لها جيش الاحتلال».

80% من الإسرائيليين يحملون نتنياهو مسؤولية عملية طوفان الأقصى

وتابع خبير الشؤون العربية والإسرائيلية: «80% من الإسرائيليين يحملون نتنياهو مسؤولية عملية طوفان الأقصى، إذ إن رئيس شاباك ورئيس المخابرات العسكرية ووزير الدفاع أعلنوا تحملهم المسؤولية بينما رفض أن يعلن نتنياهو تحملها لمجموعة أسباب، لأن اليوم الذي تنتهي فيه الحرب ستكون نهايته السياسية حيث سيتم فتح كل الوثائق لكشف مسؤوليته عن أحداث السابع من أكتوبر بالإضافة إلى ملفات الفساد الأخرى».