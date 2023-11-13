«مرصد الأزهر»: نتنياهو يحاول خداع مؤيديه بأن إبادة غزة حرب دينية

أكد مرصد الأزهر أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي تحاول توظيف النصوص الدينية ويستحضر الأحداث التاريخية لإيهام مؤيديه أن إبادة غزة حرب دينية يجب استكمالها للنهاية، وهو ما عبر عنه في تصريحه الأخير عندما قال إن وقف إطلاق النار في الوقت الحالي يعني خراب الهيكل الثالث، وما يعنيه ذلك من دمار الكيان الصهيوني ونهايته.

وأكد المرصد أن نتنياهو بذلك يستحضر حدثًا رئيسًا في التاريخ اليهودي، وهو خراب الهيكل «المزعوم»، والذي يعني طرد اليهود من أرض فلسطين، في إشارة لما حدث قبل ذلك على يد الآشوريين والبابليين في الخراب الأول، وعلى يد الرومان في الخراب الثاني، ليثير الذعر والخوف في نفوس اليهود، ما يدفعهم لتعزيز موقفهم في ظل الرفض الشعبي العالمي لعدوانهم الغاشم على القطاع.

وشدد المرصد الأزهر على أن بنيامين نتنياهو يريد التأكيد على أن ما يجري في غزة هي حرب دينية لضمان بقاء الكيان الصهيوني، في محاولة منه لتحقيق مكاسب انتخابية قادمة عبر تقديم الترضيات للمتدينين الذي يباركون الإبادة في غـزة.