يهود يتظاهرون في الولايات المتحدة للمطالبة بوقف إطلاق النار بقطاع غزة

احتشد مئات الأمريكيين اليهود وناشطون آخرون في محطة قطار رئيسية وسط مدينة شيكاغو الأمريكية، وأغلقوا مدخل القنصلية الإسرائيلية مطالبين بضرورة ضغط الإدارة الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة.

تجمع من ولايات مختلفة

وذكر موقع «يورو نيوز»، أن المنظمون هم يهود من الغرب الأوسط للولايات المتحدة وآخرين جاءوا إلى شيكاغو من ولايات أيوا وميسوري ومينيسوتا وميشيجان وإنديانا وويسكونسن وإلينوي للمشاركة في المظاهرة، وتوجد القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو في مبنى متصل بمركز أوغيلفي للنقل، وهو محطة قطارات رئيسية.

تعامل الشرطة

وتحركت الشرطة الأمريكية لاعتقال أكثر من 100 متظاهر سدوا السلالم المتحركة المؤدية إلى القنصلية، بتهمة التعدي على ممتلكات الغير وتم اصطحابهم إلى خارج المبنى، وفقًا لبن لوربر، أحد منظمي الاحتجاج الذي قاده فرع شيكاغو من منظمة «الصوت اليهودي من أجل السلام» ومنظمات أخرى غيرها. ولم تتمكن الشرطة على الفور من تقديم معلومات عن عدد وأسباب الاعتقالات وعدد المتظاهرين الذين شاركوا.

العدوان الإسرائيلي يدخل يومه الـ 39

ويدخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ39 وسط ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 11 ألف وإعلان وكالة الإغاثة الأونروا نفاذ الوقود لديها وعدم قدرتها على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة وسط مطالبات دولية للهدنة وشجب وإدانة عربية ومحاولة إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة الذي يستهدف قصف المستشفيات والمساجد وكنائس وكثير من البنية التحتية في غزة.