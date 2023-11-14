برنامج «8 الصبح» يبرز ملف «الوطن».. «المتحدة» تدعم غزة

عرض برنامج «8 الصبح»، من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين، على قناة dmc، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بانتهاكات الجيش الإسرائيلي ضد المرأة الفلسطينية، ومدى صمودها ونضالها ضد الاحتلال، بعنوان «المرأة الفلسطينية هي الأرض والإنسان»، وملف آخر جهود المساعدات الإنسانية المقدمة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم أهالي قطاع غزة، بعنوان «المتحدة تدعم غزة».

المرأة الفلسطينية سطرت أروع الملاحم

وقال الكاتب الصحفي أحمد عامر إن المرأة الفلسطينية سطرت أروع الملاحم وقدمت دور بطولي وتعاني أشد المعاناة جراء الحرب على غزة، فلا يوجد خدمات طبية، لذلك تجرى عمليات الولادة بدون تخدير، مشيرا إلى أن الكيان المحتل الغاصب المعتدي قصف المستشفيات وحصارها، فضلا عن منعه لكل الوسائل المساخدمة في تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

المستشفيات في فلسطين تعاني

وأضاف خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلاميتين أية جمال الدين وأسماء يوسف عبر فضائية «DMC»، أن المستشفيات في فلسطين تعاني، ولا يوجد لديها أي احتياطي في الأجهزة أو المعدات أو الأودية ووسائل التخدير.