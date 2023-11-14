رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

هزة أرضية بقوة 2.1 درجة تضرب شرق تركيا

كتب:

حسن رمضان
11:27 ص | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
قراءات الهزة الأرضية- صورة أرشيفية

قراءات الهزة الأرضية- صورة أرشيفية

ضربت هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، شرق تركيا، صباح اليوم، على مسافة 120 كيلومتر بين الشمال والشمال الغربي من مدينة شانلي أورفا جنوب شرق البلاد، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت شرق تركيا على عمق 8 كيلومترات، وعلى مسافة 19 كيلومترا جنوب شرق مدينة ملطية شرق الأناضول. 

اقرأ المزيد:

عاجل| هزة أرضية تضرب شرق تركيا الآن.. تعرف على حجمها وموقعها

هزة أرضية بقوة 2.5 درجة تضرب شرق تركيا

هزة أرضية بقوة 2.4 درجة تضرب شرق تركيا

هزة أرضية تضرب شرق تركيا على عمق 3 كيلومترات
بقلم حسن رمضان