هزة أرضية بقوة 2.1 درجة تضرب شرق تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، شرق تركيا، صباح اليوم، على مسافة 120 كيلومتر بين الشمال والشمال الغربي من مدينة شانلي أورفا جنوب شرق البلاد، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت شرق تركيا على عمق 8 كيلومترات، وعلى مسافة 19 كيلومترا جنوب شرق مدينة ملطية شرق الأناضول.