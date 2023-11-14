محافظ أسيوط: تسوية التربة الزلطية بشارع كوبري محمد همام بمركز البداري

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار أعمال تسوية ووضع التربة الزلطية بطريق كوبري محمد همام بمدينة البداري، تمهيداً لرصفه ضمن خطة المحافظة لرصف وتطوير الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة.

تحسين جودة الطرق

ولفت إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن، حتى الانتهاء من أعمال التنفيذ وهو ما سيساهم في تحسين الطرق والشوارع وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وتحقيق سيولة مرورية، مؤكدا تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تمهيد وتسوية الطرق

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية وإزالة التعديات والإشغالات وإلقاء التربة الزلطية لطريق كوبري محمد همام، تمهيداً للرصف وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً واستكمالاً لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2023/2024، مشدداً على المتابعة الدورية الميدانية والمستمرة لمراحل العمل وأعمال الرصف والنزول إلى أرض الواقع للتأكد من التنفيذ وفقاً للمواصفات والمعايير المحددة.