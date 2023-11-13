انطلاق مؤتمر «ظاهرة الإدمان وأثره على التنمية» بمحافظة أسيوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر ظاهرة الإدمان وأثره على التنمية، والذي تنفذه منطقة الدعوة والإعلام الديني التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، جامعة الأزهر وجامعة أسيوط ومديرية الأوقاف ومنطقة أسيوط الأزهرية ومديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة وبيت العائلة المصرية بأسيوط ومديرية التضامن الاجتماعي واتحاد عمال أسيوط، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، تحت رعاية ودعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ومحافظ الإقليم.

صمود الشعب الفلسطيني

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة الترحيب بالحضور والمشاركين من الجهات المختلفة المشاركة، فضلاً عن توجيه الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف تلاها كلمات أعضاء المنصة الرئيسية والتي تضمنت تحية لصمود الشعب الفلسطيني المناضل مع دعوات بالرحمة للشهداء والشفاء للمصابين والتأكيد على تأييد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري.

تذليل العقبات أمام الفعاليات

وأكد محافظ أسيوط تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ الفعاليات والبرامج لمواجهة ظاهرة الإدمان بكافة صوره وأنواعه خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحد من هذه الظاهرة ومواجهة آثارها السلبية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية وهو ما يظهر جلياً في قراره بضم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لرئاسة مجلس الوزراء فضلاً عن افتتاحه لـ4 مقرات جديدة لمراكز علاج ومكافحة الإدمان ليصبح 30 مركزا على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات ومؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتنفيذ وتكثيف الندوات والمؤتمرات للتوعية والتثقيف لمواجهة خطر انتشار ظاهرة الإدمان وتأثيراتها السلبية على الفرد والمجتمع وحماية الشباب والمواطنين من هذا الخطر الداهم الذي يدمر خلايا العقل، موجهاً بضرورة أن تتضمن توصيات المؤتمر تكثيف حملات التوعية الشاملة بدور العبادة والمؤسسات التعليمية والجامعية وحشد الشباب للمشاركة في الندوات واللقاءات التي يجرى عقدها لمواجهة الإدمان وبعض السلوكيات التي تقف عائقاً أمام مسار قاطرة التنمية والارتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر.

واستعرض الدكتور نادي سيد مستشار صندوق مكافحة علاج الإدمان وكبير خبراء السموم والمخدرات بالطب الشرعي سابقاً، بعض آثار الإدمان على الصحة والأفراد والمجتمع، مشيراً إلى بعض الإحصاءات والأرقام التي توضح مدى الأضرار الناتجة من انتشار ظاهرة الإدمان مما يؤثر بالسلب على معدلات التنمية التي تشهدها البلاد وتأثيرها على مستقبل الأجيال القادمة.

كما حرص الشباب والمشاركون من الجهات المختلفة على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ ونائب رئيس جامعة الأزهر ومسئولي الصندوق ووكلاء الوزارة، مؤكدين سعادتهم بالمشاركة في المؤتمر ومدى الاستفادة الكبرى من محاضرات التوعية والتثقيف وكلمات الحضور.