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ارتفاع معدل الإصابة بكورونا في روسيا لـ22.8% خلال أسبوع

كتب:

حسن رمضان
11:39 ص | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
فيروس كورونا- صورة أرشيفية

فيروس كورونا- صورة أرشيفية

أعلن مقر العمليات الفيدرالي الروسي لمكافحة عدوى فيروس كورونا ارتفاع معدل الإصابة إلى 22.8% خلال الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأشار إلى زيادة معدل الإصابة بفيروس كورونا في 70 كيانًا مكونًا لـ«روسيا الاتحادية»، بما فيها 24 منطقة، موضحا أن 5 آلاف و473 مصابا بفيروس كورونا جرى إدخالهم إلى المستشفيات، بنسبة 8.5% عن الأسبوع السابق، معلنا تعافي 29 ألف و987 شخصا، فيما توفي 76 شخصا.

 

 

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