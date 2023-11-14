ارتفاع معدل الإصابة بكورونا في روسيا لـ22.8% خلال أسبوع
كتب:
حسن رمضان
11:39 ص | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
فيروس كورونا- صورة أرشيفية
أعلن مقر العمليات الفيدرالي الروسي لمكافحة عدوى فيروس كورونا ارتفاع معدل الإصابة إلى 22.8% خلال الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.
وأشار إلى زيادة معدل الإصابة بفيروس كورونا في 70 كيانًا مكونًا لـ«روسيا الاتحادية»، بما فيها 24 منطقة، موضحا أن 5 آلاف و473 مصابا بفيروس كورونا جرى إدخالهم إلى المستشفيات، بنسبة 8.5% عن الأسبوع السابق، معلنا تعافي 29 ألف و987 شخصا، فيما توفي 76 شخصا.