استشاري مناعة: مصر ثاني أعلى مستوى في تصنيف منظمة الصحة بإنتاج لقاحات كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن من خلال التوجيهات الرئاسية لجائحة كورونا، تم إدراك أهمية اللقاحات والتطعيمات، التي تقضي على أي أوبئة في العالم، وكانت هناك توجيهات رئاسية، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنه يجب أن يكون لدينا قلعة لقاحات.

«الحداد»: وصلت مصر إلى ثاني أعلى مستوى في تصنيف منظمة الصحة

وأضاف خلال مداخلته ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة dmc، مع الإعلاميتين سالي شاهين ورضوى حسن، وصلت مصر إلى ثاني أعلى مستوى في تصنيف منظمة الصحة، للأجهزة التنظيمية الوطنية، لتصبح مصر جهة منتجة للقاحات المحلية، التي اعترفت بها منظمة الصحة العالمية، كمنتج يمكن تصديره.

«الحداد»: بدأنا في إنتاج اللقاحات بتقنيات جديدة

وتابع استشاري الحساسية والمناعة، «بدأنا في إنتاج اللقاحات بتقنيات جديدة، وسيتم الدخول في مجالات أخرى، للاستعداد الوقائي لأي وباء قد ينتشر».