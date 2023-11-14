خبير عسكري: حرب إسرائيل على لبنان قد تضر بمصالحها الإقليمية

قال اللواء الدكتور محمد زكي الألفي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي تنفذ خطة ردع في جنوب لبنان، كي تتفرغ تماما لتحقيق أهدافها المشبوهة في قطاع غزة، والتي فشلت فشلا ذريعا في تحقيقها حتى الآن.

وأضاف الألفي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «فتح جبهة جديدة لإسرائيل استنزاف آخر لقدرات وإمكانيات الجانب الإسرائيلي في هذا الاتجاه، وهذا الأمر لن يكون مناسبا للحلفاء مثل الولايات المتحدة الأمريكية».

وتابع مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أنّ الحسابات الداخلية في لبنان تستبعد الدخول في مواجهات مع إسرائيل، ولكن الجانب الإسرائيلي سيستخدم القوات الجوية لتحطيم البنية التحتية والفوقية في العاصمة بيروت، وعمله الرئيسي سيكون في اتجاه الجنوب حيث يوجد حزب الله الذي يمتلك أسلحة يمكنها التأثير في الجانب الإسرائيلي تأثيرا موجعا، وهو ما سيدفع إسرائيل إلى التفكير جيدا قبل تنفيذ أي عملية».