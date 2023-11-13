دبلوماسي سابق: علاقة إسرائيل متوترة بكل الدول العربية المحيطة بها

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن فلسطين بالنسبة لنا قضية دولة شقيقة وجارة، وقضية أمن قومي مصري، مؤكدا أن صلب سياستنا، هو الدفاع عن الأمن القومي المصري، ومصر أرسلت مساعدات خمسة أضعاف ما أرسله العالم، ومبادرة السلام هي فكرة تكوين رأي عام إسرائيلي، يكسب عن طريق السلام، أكثر مما يكسب عن طريق العدوان.

«بيومي»: لا مستقبل في إسرائيل

وأضاف «بيومي» خلال مداخلته ببرنامج «مساء DMC»، على قناة DMC، مع الإعلامي أسامة كمال، أن بعض عرب فلسطين، نجحوا في أن يكونوا نواباً في مجلس النواب الإسرائيلي، وباستمرار الوضع لا مستقبل في إسرائيل، لأن دولة واحدة من العرب واليهود، يعني زيادة أعداد العرب في المستقبل، ويصبح اليهود أقلية.

«بيومي»: جميع حدود إسرائيل أعداء

وتابع أن جميع حدود إسرائيل أعداء، وعلاقتها متوترة بالكثير من الدول العربية مثل لبنان والأردن، بالإضافة إلى توتر علاقتها مع مصر، في الوقت الحالي.