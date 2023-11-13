قصواء الخلالي: مصر تدين قصف إسرائيل لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية أعلنت منذ قليل، بأن مصر تدين قصف إسرائيل مقر اللجان القطرية لإعادة إعمار غزة.

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، أن مصر تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية، مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في امتداد سافر جديد لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي التي تنص على ضرورة حماية المدنيين.

وأوضحت أن مصر اعتبرت أن قصف مقر مهم لدولة عربية شقيقة يطلع في دور أساسي لجهود إعادة إعمار قطاع غزة يتنافى مع مبادئ وقيم الإنسانية.