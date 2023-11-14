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«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تؤكد مقتل جندية ظهرت في فيديو حماس

كتب:

هانى حسن
11:43 ص | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد مقتل جندية ظهرت في فيديو حماس.

وأضافت: «جرى اعتقال31 فلسطينيا خلال الليلة الماضية في الضفة الغربية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر، ويصل الإجمالي إلى 2570 معتقلا».

وشهدت الضفة الغربية عدوانًا من قوات الاحتلال، متزامنًا مع العدوان على قطاع غزة، حيث استشهد  173 فلسطينيًا، وأصيب 2400 بجروح، كما سُجلت 2300 حالة اعتقال، وهُدمت 65 منشأة، وتعرض 1084 مواطنا للتهجير.

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بقلم هانى حسن