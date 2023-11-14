«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تؤكد مقتل جندية ظهرت في فيديو حماس

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد مقتل جندية ظهرت في فيديو حماس.

وأضافت: «جرى اعتقال31 فلسطينيا خلال الليلة الماضية في الضفة الغربية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر، ويصل الإجمالي إلى 2570 معتقلا».

وشهدت الضفة الغربية عدوانًا من قوات الاحتلال، متزامنًا مع العدوان على قطاع غزة، حيث استشهد 173 فلسطينيًا، وأصيب 2400 بجروح، كما سُجلت 2300 حالة اعتقال، وهُدمت 65 منشأة، وتعرض 1084 مواطنا للتهجير.