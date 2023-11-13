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«القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال يغلق العديد من البلديات في الضفة الغربية

كتب:

مريم جاد
08:17 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
القاهرة الإخبارية

القاهرة الإخبارية

أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في الضفة الغربية، في نبأ عاجل مساء اليوم الاثنين، أن جيش الإحتلال يغلق العديد من البلديات في الضفة، في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان على قطاع غزة لليوم الـ37 على التوالي.

غارات عنيفة لقوات الاحتلال على غزة

وأكدت قناة «القاهرة الإخبارية» أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنّت سلسلة غارات عنيفة على مخيمات «النصيرات» و«البريج» بوسط قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.

وشنّت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على أحياء مختلفة من مدينة غزة، استهدفت منازل وشقق سكنية مأهولة، ما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين في صفوف المدنيين، خاصةً في أحياء تل الهوا والرمال الجنوبي والصبر والنصر والشيخ رضوان والزيتون والشجاعية، نقل عدد منهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

واستهدفت غارة إسرائيلية منزلا لعائلة «عدوان» في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء ومصابين في صفوف المواطنين.

وجرى انتشال عدد من الشهداء والجرحى بعد استهداف طيران حربي إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، ولا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

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