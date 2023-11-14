فيلم «فوي فوي فوي» يحقق 90 ألف جنيه إيرادات في دور العرض خلال 24 ساعة

حقق فيلم «فوي فوي فوي» في دور العرض نجاحا كبيرا، إذ بلغت الإيرادات في شباك التذاكر أمس 90 ألف جنيه، وتصدر المركز الأول على بقية الأفلام الأخرى المنافسة.

فيلم فوي فوي فوي في المركز الأول

وينافس «فوي فوي فوي» أفلام «وش في وش، والخميس اللي جاي، والعميل صفر، وأولاد حريم كريم، وبيت الروبي، والبعبع»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أحداث الفيلم

تدور قصة فيلم فوي فوي، حول شاب فقير يدعى حسن، ويحلم طيلة الوقت بالهجرة إلى الخارج لتحقيق أحلامه ويقوم بدوره محمد فراج، وتسنح له الفرصة مع وجود مباراة للمكفوفين في دولة أوروبية، ويزعم أنه كفيف بصحبة أصدقائه وينجح في الانضمام للفريق، وتحدث له مفاجآت كثيرة.

فيلم فوي فوي بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، حنان يوسف، طه دسوقي، أمجد الحجار، بسنت شوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.