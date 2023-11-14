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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مصابا في سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر بطولكرم

كتب:

هانى حسن
11:46 ص | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الصوت صوب الصحفيين خلال اقتحام طولكرم، وأنه يعوق عمل طواقم الإسعاف والطوارئ في طولكرم.

وأشار القناة إلى أن جيش الاحتلال اعتقل مصابا في سيارة إسعاف الهلال الأحمر بطولكرم. أعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم بالضفة الغربية، منذ قليل، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 7 شهداء خلال الـ24 ساعة الماضية، و32 شهيدا منذ 7 أكتوبر الماضي، نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». 

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد ثلاثة شبان بعد قصفهم بصاروخ اطلقته قوات الاحتلال من طائرة مسيرة، فجر اليوم، في أعقاب اقتحام المخيم الليلة الماضية، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

‫وأصيب 4 أشخاص خلال العدوان المتواصل على مخيم طولكرم برصاص قناصة الاحتلال المنتشرة على أسطح المنازل والبنايات، وقصف آخرين بصاروخ من طائرة مسيرة، ما أسفر عن استشهاد 3 شهداء وإصابة 3 آخرين.

واستعانت قوات الاحتلال الإسرائيلي بجرافة مجنزرة بتجريف شارع المدارس على مدخل المخيم، وتخريب البنى التحتية فيه، واقتحام عددا من منازل المواطنين في المنطقة، واعتلت أسطحها وسط إطلاقها للأعيرة النارية على كل شيء متحرك.

 

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