بركان يشق الأسفلت في أيسلندا وإخلاء المنطقة من السكان «فيديو»

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح انشقاق الأرض بسبب اندلاع بركان في دولة إيسلندا أقصى شمال قارة أوروبا، وتحديدا في مدينة جريندافيك الأيسلندية الساحلية، الواقعة قرب العاصمة ريكيافيك، وسط مخاوف من خطر الدمار الشامل بسبب توقع ثوران بركان عنيف الفترة المقبلة.

إخلاء المدينة من السكان

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنه جرى إخلاء المدينة التي يسكنها نحو 4000 نسمة، نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن ظهرت حركة الصهارة تحت القشرة الأرضية في مئات الزلازل، ما قد يكون مقدمة لثوران بركاني.

توقعات بثورات البركان

بدوره قال رئيس الحماية المدنية وإدارة الطوارئ في أيسلندا فيدير رينيسون: «نحن قلقون للغاية بشأن جميع المنازل والبنى التحتية في المنطقة، والصهارة الآن على عمق ضحل للغاية، لذلك نتوقع ثورانا في غضون ساعات قليلة على أقرب تقدير، ولكن على الأقل في غضون بضعة أيام».

FLASH Une fissure de 15 km s'est ouverte à Grindavik, en #Islande. Les 4 000 habitants ont été évacués d'urgence en raison d'un risque majeur d'éruption volcanique.pic.twitter.com/x2EVGIxiPy — Cerfia (@CerfiaFR) November 13, 2023

موقع المدينة التي سيقع بها البركان

المدينة تقع على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب غربي العاصمة، وهي قريبة من محطة سفارتسينجي للطاقة الحرارية الأرضية، المورد الرئيسي للكهرباء والمياه لثلاثين ألف شخص من سكان شبه جزيرة ريكيانيس، وتقع المدينة أيضا قريبا من منتجع بلو لاجون الحراري الأرضي، الذي تم إغلاقه مؤخرا.

تأثير البركان على الطيران

ورفعت السلطات أيضا حالة تأهب الطيران إلى اللون البرتقالي، مما يشير إلى زيادة خطر حدوث ثوران بركاني، وتشكل البراكين خطرا على الطيران لأنها قد تؤدي إلى وجود رمادا شديد الكشط في الغلاف الجوي يؤدي إلى تقليل الرؤية وقد يعطل محركات الطائرة ويتلف أنظمة التحكم في الطائرة.

ثوران مستمر

واندلع في يوليو الماضي بركان في شبه جزيرة ريكيانيس، وانفتح شق بين جبال فاجرادالسفيال وكيلير، وهذه المرة الثالثة خلال 3 سنوات التي يثور فيها بركان فاجرادالسفيال.