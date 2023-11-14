استشهاد لاعبي كرة طائرة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، باستشهاد لاعبي كرة الطائرة الفلسطينية، حسن زعيتر، وإبراهيم قصيعة، الذي يلعبان لصالح نادي الصداقة الفلسطيني والمنتخب الوطني الفلسطيني، وذلك إثر قصف للاحتلال استهدف مخيم جباليا بقطاع غزة.

قصيعة توج ببرونزية غرب آسيا قبل عامين

جدير بالذكر كان اللاعب إبراهيم قصيعة، توج ببرونزية بطولة غرب آسيا للكرة الشاطئية قبل عامين، كما شارك اللاعب مع المنتخب الوطني في دورة الألعاب الآسيوية التي جرت خلال شهر سبتمبر الماضي في الصين.

في سياق متصل، تجاوزت حصيلة شهداء ومصابي العدوان المتواصل على قطاع منذ يوم 7 أكتوبر الماضي الـ 11180 شهيدا، من بينهم 4609 أطفال، و3100 امرأة، و678 مسنا، بينما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 28 ألفا، وذلك في آخر حصيلة أصدرتها وزارة الصحة الفلسطينية أمس وهي حصيلة غير نهائية.