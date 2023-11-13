ماذا يحدث داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة؟.. شهداء بين الأطباء والمسعفين والمرضى

منذ ظهر السبت الماضي، تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة بعدد كبير من الدبابات، مخالفة لكافة القوانين الدولية والانسانية، بحجه أن المقاومة الفلسطينية تتخذ من تلك المؤسسات كمقر لها، فماذا يحدث داخل أكبر مستشفي في مدينة غزة؟

حصار مجمع الشفاء

مجمع الشفاء هو أقدم وأكبر مستشفي في قطاع غزة، إذ بني عام 1946 أي قبل قيام دولة الاحتلال بأكثر من عامين، وهو يتعرض لعمليات قصف مستمر منذ ظهر 11 نوفمبر الجاري، حيث تم استهداف البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك محطة الأكسجين، وخزانات المياه والبئر، ومرافق قسم القلب والأوعية الدموية، وجناح الولادة، وقتلت 3 ممرضات.

وفي حين تمكن العديد من النازحين داخلياً وبعض الموظفين والمرضى من الفرار، كما بقى آخرون محاصرين في الداخل، خوفاً من المغادرة أو غير قادرين جسدياً على القيام بذلك، ووفق بيان وزارة الصحة الفلسطينية، بسبب القصف العنيف الذي تعرض له المجمع، فقد استشهد 15 مريضاً داخل مجمع الشفاء الطبي بسبب انقطاع الكهرباء والمستهلكات الطبية، بينهم 6 أطفال حديثي الولادة.

لا تستطيع الطواقم الطبية داخل مستشفى الشفاء التنقل بين أقسام ومباني المجمع الطبي، حيث تقوم طائرة إسرائيلية بدون طيار بإطلاق النار على كل من يتحرك داخل المجمع أو حوله.

كما لا يستطيع المرضى والجرحى الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي، والعديد منهم فقدوا حياتهم إما بسبب النزيف أو بسبب عدم تلقيهم العلاج أو زجود المستلزمات الطبية.

وأكدت الوزارة أن المستشفي لا يوجد ماء للشرب ولا طعام في مستشفى الشفاء لا للمرضى ولا للموظفين بالإضافةإلى ما يعانون منه.

الاعتداء على المؤسسات الطبية في قطاع غزة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن المنظومة الصحية في قطاع غزة انهارت تماما منذ نحو أسبوع، إذ تضررت 60 سيارة إسعاف بينها 53 تعطلت عن العمل بشكل كامل.

كما تم إغلاق 25 اصل 35 مستشفى في قطاع غزة، و 51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية (حوالي الثلثين)، بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود، وأوقف %55 من شركاء القطاع الصحي عملياتهم جراء الأضرار الكبيرة في البنية التحتية.

اعتداءات على القطاع الصحي

ووصل عدد الشهداء من الكوادر الطبية نحو 202 شهيداً و 36 من طواقم الدفاع المدني، أكثر من 200 جريحاً من الكوادر الصحية.