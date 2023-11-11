كندة علوش عن نزوح الفلسطينيين: «مؤلم كمشهد الموت»

أعربت الفنانة كندة علوش عن حزنها الشديد لمشهد نزوح الفلسطينين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وكتبت كندة علوش قائلة: «مؤلمة مشاهد النزوح كمشاهد الموت أو أكثر مجبرين على الرحيل.. وجوه متعبة وحزينة تجرجر حيواتها ومنازلها وقصصها خيباتها وأفراحها خلفها.. تعيد للذاكرة مشاهد النزوح الفلسطيني في 48 ومشاهد النزوح السوري.. أتمنى أن ينتهي هذا الكابوس نهاية سعيدة ولكني لا أدرك كيف، غزة تُباد‬⁩»‬⁩.

كندة علوش تدعم شعب فلسطين

وتحرص كندة علوش على دعم الشعب الفلسطيني بشكل يومي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: «يذهلني هذا الشعب يذهلني صموده وصبره.. يذهلني تشبثه بالأرض وقدرته على التحمل وتمسكه بالبقاء.. يذهلني تعامله مع فكرة الموت وكأنه حدث اعتيادي عابر.. تذهلني قوته وصلابته، وتبدو حياتنا تافهة.. إذا ماقورنت بحياته، همومنا مخاوفنا مشاكلنا.. كم يجب أن نتعلم منه، غزة‬⁩ ⁧‫فلسطين حرة».