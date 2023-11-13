«الأونروا» تحذر من توقف عملياتها في غزة خلال 48 ساعة بسبب نفاد الوقود

حذر مدير وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» توماس وايت، اليوم الاثنين من أن جميع عمليات المساعدات التي تقدمها الوكالة في غزة سيتم إيقافها خلال الـ48 ساعة المقبلة ما لم يتم السماح بدخول الوقود إلى المنطقة المحاصرة.

استعداد لإيقاف العملية الإنسانية في غزة

ونشر وايت على حسابه بمنصة إكس: «ستتوقف العملية الإنسانية في غزة خلال الـ48 ساعة القادمة حيث لا يُسمح بدخول الوقود إلى غزة».

نقص الوقود في قطاع غزة

وتحدث المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أيضا عن نقص الوقود اليوم، محذرا المانحين من أن مستودع الوقود التابع للوكالة في غزة قد نضب وأنه في غضون أيام قليلة لن تكون الأونروا قادرة على إعادة تزويد المستشفيات وإزالة الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب.

تزايد أعداد الشهداء الفلسطينيين

ويدخل القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة اليوم الـ37 وسط ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 11 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والنساء والمسنين وقتل أكثر من 1550 من الجانب الإسرائيلي وسط مطالبات دولية بإيقاف القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.