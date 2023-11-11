تفاصيل نزوح الفلسطينيين من شمال إلى جنوب غزة لليوم الثاني

يستمر الفلسطينيون لليوم الثاني على التوالي في النزوح جنوب قطاع غزة، هربًا من القصف المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المنشآت الحيوية والمباني والمنازل التي تأوي آلاف المدنيين، وأظهرت اللقطات العديد من الفلسطينيين يسيرون في ممر آمن يحملون أمتعتهم بحثًا عن مأوى لهم.

محاولات قاسية للفلسطينيين للبحث عن مكان آمن من شمال قطاع غزة إلى الجنوب، وبحسب ما أعلنه الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فنزح أكثر من 100 ألف فلسطيني إلى الجنوب، فيما حذرت الأمم املتحدة من تزايد أعداد النازحين، فمعظمهم من الأطفال وكبار السن وذوي الهمم.

وكان الممر التي أعلنت عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، كان على طول شريان المرور الرئيسي، طريق صلاح الدين، بين الساعة 9:00 صباحًا والساعة 16:00.

قوات الاحتلال تحول الممر الآمن إلى مصيدة للقتل

لكن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قال إنه تلقى شهادات من نازحين فلسطينيين، تؤكد أن قوات الاحتلال حولت ممر النازحين من الشمال إلى الجنوب إلى مصيدة قتل واعتقال، بالإضافة إلى عمليات تنكيل واسعة النطاق، وهو ما نقلته أيضًا وكالة الأنباء الألمانية.

إجبار النازحين على رفع الرايات البيضاء

المرصد الأورومتوسطي أيضًا، ذكر بحسب شهادات النازحين، أن قوات الاحتلال أجبرت النازحين على رفع الأذرع طوال سيرهم، كما أجبرهم أيضًا على حمل ورفع الرايات البيضاء.

طريق النزوح من شمال غزة إلى جنوبها مدمر أيضًا ومليء بالمناطق الوعرة، والمرور منه أمر بالغ الصعوبة، خاصة كبار السن، والمرضى، وذوي الإعاقة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية.