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افتتاح مركز التحاليل الدقيقة وأبحاث البيئة بعد تطويره في «علوم بني سويف»

كتب:

عمرو رجب
12:59 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
افتتاح مركز التحاليل الدقيقة وأبحاث البيئة بعد تطويره في «علوم بني سويف»

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، مركز التحاليل الدقيقة وأبحاث البيئة وخدمة المجتمع بكلية العلوم، بعد تطويره وتزويده بمجموعة من الأجهزة الجديدة الحديثة.

تفقد أعمال تطوير المركز والأجهزة الجديدة

وعقب الافتتاح تفقد رئيس جامعة بني سويف، أعمال التطوير داخل المركز والأجهزة الجديدة التي تم تزويدها داخل المعمل واستمع إلي شرح مفصل عن مكونات التطوير، ومنها جهاز صورة الدم الكاملة  Auto Hematology Analyzer وله دور في تحليل صوره الدم الكاملة CBC.

مكونات مركز التحاليل الدقيقة وأبحاث البيئة

وأوضح الدكتور حمادة محمد محمود عميد كلية العلوم في جامعة بني سويف، أن المركز يتكون من ثلاث وحدات رئيسية وهم وحدة الميكرسكوب الالكترونى الماسح والنافذ لخدمة الباحثين داخل الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ووحدة أبحاث المياه لمواكبة الخطة الاستراتيجية للدولة وكمشاركة فعالة من الجامعة للتصدى لظاهرة التغير المناخى، بالإضافة إلي وحدة التحاليل الدقيقة والتى تحتوى على مجموعة من الأجهزة مثل جهاز قياس الأطياف Spectrophotometer جهاز قياس سيولة الدم وغيرها.

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