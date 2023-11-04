«بني سويف» ضمن أفضل 200 جامعة عالميا في تصنيف شنغهاي

أعلن الدكتور منصور رئيس جامعة بني سويف، حصول الجامعة على المرتبة 101- 150عالميا فى العلوم البيطرية والصيدلة والعلوم الصيدلانية محققة المرتبة الثالثة محليا، وذلك فى تصنيف شنغهاي الدولي، كما حصلت على الترتيب 201-300 عالميا في مجال العلوم الزراعية محققه المرتبة الثامنة محليا.

تصنيف شنغهاي

وأضاف رئيس جامعة بني سويف خلال تصريحات صحفية اليوم، أن تصنيف شنغهاي يعتمد على عدد من المؤشرات والمعايير في تصنيف الجامعات منها عدد الأبحاث المنشورة في مجلات دولية، ومعدل الاستشهاد النوعي لكل فرع، ونسبة الأبحاث المنشورة بالمشاركة مع باحثين دوليين، وعدد الأبحاث المنشورة فى المؤتمرات الدولية، فضلاً عن عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دولية.

جامعة بني سويف: حققنا نموًا ملحوظًا في تصنيف شنغهاي

واضافة الدكتورة سماء الدق مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، في جامعة بني سويف، إن التصنيف هذا العام حقق نموا ملحوظ مقارنه بالعام الماضي، وذلك نتيجه جهود الباحثين فى النشر الدولي وتشجيع رئيس الجامعة ووزارة التعليم العالي من خلال بنك المعرفة المصري.