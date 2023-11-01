جامعة بني سويف التكنولوجية تنظم حملة لنشر ثقافة التبرع بالدم (صور)

نظمت إدارة رعاية الشباب في جامعة بني سويف التكنولوجية، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع المركز الإقليمى لنقل الدم ببني سويف، وذلك في إطار تنمية المجتمع ونشر الوعي الثقافي والصحي بين الطلاب والعاملين بالجامعة بمشاركة الدكتور على عبد التواب عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتحت رعاية الدكتور جان هنري حنا رئيس الجامعة.

أهمية التبرع بالدم ورسالته الإنسانية في العطاء

وأكد الدكتور جان هنري رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية أن الحملة تستهدف التوعية بأهمية التبرع بالدم ونشر هذه الثقافة بين طلاب الجامعة وترسيخ الاهداف الإنسانية القائمة على البذل والعطاء لسد احتياجات المرضى، وهو ما يعد جزءًا هامًا من المسئولية الإنسانية والرسالة التي تقوم بها الجامعة في عملها المجتمعي ودورها المحوري في تقديم أفضل الخدمات في مختلف المجالات.

زيادة نسبة المتبرعين بالدم

وتهدف حملة التبرع بالدم إلى زيادة نسبة المتبرعين بالدم وفق رؤية مصر 2030 وتكوين أكبر شبكة للمتبرعين على مستوى الجمهورية، وتوفير رصيد آمن وكافي وفعال من الدم ومشتقاته لأبناء محافظة بني سويف دون الحاجة إلى تكبد أعباء السفر إلى المركز الرئيسي بالقاهرة أو المحافظات الأخرى.

وفي سياق آخر تفقد الدكتور جان هنري حنا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، استكمال توريدات المعامل الخاصة بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بمقر الجامعة الجديد بواحة السيليكون ببني سويف، وكذلك الاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية.