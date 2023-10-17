إقبال كبير على حملة التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين في جامعة بني سويف

تفقد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، حملة التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين، داخل حرم الجامعة، التي نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، والمساعدات اللازمة لهم.

وشارك في الحملة، الدكتور سامح المراغي، نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور أحمد فاروق، منسق الأسرة، وعدد من عمداء الكليات، وسط حضور لافت من طلاب الأسرة المنظمين.

رئيس جامعة بني سويف: حريصون على التضامن مع أهالي فلسطين

وأوضح رئيس الجامعة، أن حملة التبرع بالدم تأتي في إطار دعم الدولة المصرية قيادة وشعبًا للأخوة في فلسطين، مؤكداً حرص الجامعة على التضامن مع أهالي فلسطين، والمساهمة في إنقاذ الأرواح، ومساعدة المصابين وأسرهم، والتخفيف من حدة أحداث العنف.

وأشاد «حسن» بالإقبال الكبير من قبل الطلاب وأعضاء هيئة تدريس والعاملين، الذين قدموا صورة مشرفة للتضامن الإنساني، بالتواجد بأعداد كبيرة والتبرع بالدم، الأمر الذي يبرهن على أن الشعب المصري دائما داعما للشعب الفلسطيني.

استمرار حملة التبرع بالدم في جامعة بني سويف لمدة أسبوع

ونوه الدكتور منصور حسن، إلى أن الحملة تستمر لمدة أسبوع، لتشمل كليات الجامعة شرق وغرب النيل وطلاب جامعة بني سويف الأهلية، مقدمًا الشكر لفريق العمل الطبي القائمين على حملة التبرع، مؤكدا تقديم خدمات العلاج المجانية والدعم الطبي الكامل للطلاب الذين لم يستوفوا معايير التبرع من نسبة الهيموجلوبين في الدم، ومعدل ضغط الدم، ومعدل النبض.