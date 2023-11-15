كيف أسهمت التكنولوجيا في تسهيل مسار رواد الأعمال؟.. «معلومات الوزراء» يوضح

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، دور التكنولوجيا فى تسهيل مسار رواد الأعمال وأبرز العوائد الناجمة عن هذا الدور، وخاصة المتعلقة بزيادة المبيعات والأرباح، وذلك فى تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» .

التكنولوجيا فتحت عالمًا من الإمكانات لرواد الأعمال

وسلط المركز فى التقرير الضوء على المقال الصادر عن موقع «إيه أى كونتينتفاي» والذي تحدث عن تأثير التكنولوجيا على ريادة الأعمال، مشيرا إلى أن أحدثت التكنولوجيا تأثيرًا عميقا على ريادة الأعمال؛ حيث وفرت فرضا جديدة لرواد الأعمال لبدء أعمالهم التجارية وتنميتها والوصول إلى العملاء، وتبسيط العمليات، فمن الحوسبة السحابية إلى منصات التجارة الإلكترونية، فتحت التكنولوجيا عالمًا من الإمكانات لرواد الأعمال، مما سمح لهم بإطلاق وتوسيع نطاق أعمالهم بشكل أسرع من أي وقت مضى.

أبرز الطرق التي أثرت بها التكنولوجيا على ريادة الأعمال

وفي هذا الصدد يمكن استعراض أبرز الطرق التي أثرت بها التكنولوجيا على ريادة الأعمال وما تعنيه بالنسبة لمستقبل الأعمال، كالتالي:

-التجارة الإلكترونية والأسواق عبر الإنترنت مع ظهور الإنترنت

أصبح بإمكان رواد الأعمال الآن الوصول إلى العملاء في جميع أنحاء العالم من خلال منصات الإنترنت مثل: (Amazon)و (eBay) و (Shopify)، وقد أدى ذلك إلى توسيع قاعدة العملاء المحتملين للشركات بشكل كبير وسهل على رواد الأعمال الوصول إلى جماهير جديدة، واختبار أسواق جديدة.

- الحوسبة السحابية وإدارة البيانات

تشير الحوسبة السحابية إلى تقديم خدمات الحوسبة - بما في ذلك، الخوادم والتخزين وقواعد البيانات والشبكات والبرمجيات والتحليلات والاستخبارات - عبر الإنترنت ( السحابة) لتقديم ابتكار أسرع، وموارد مرنة، ووفورات الحجم.

وفي سياق زيادة الأعمال، أحدثت الحوسبة السحابية تحوّل في الطريقة التي تدير بها الشركات بياناتها وتخزنها، فبدلا من الاستثمار في الأجهزة والبنية التحتية باهظة الثمن، يستطيع رواد الأعمال الآن الوصول إلى موارد حاسوبية قوية، وتخزين البيانات من أي مكان متصل بالإنترنت.

وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي

غيرت هذه الوسائل الطريقة التي تصل بها الشركات إلى عملائها وتتواصل معهم. فقد متحت منصات مثل «فيسبوك»، و«إنستجرام»، و«تويتر» رواد الأعمال القدرة على بناء العلاقات والتفاعل مع العملاء والترويج لمنتجاتهم وخدماتهم لملايين الأشخاص، وهي أدوات أساسية لرواد الأعمال الذين يتطلعون إلى بناء علامتهم التجارية والوصول إلى عملاء جدد وزيادة المبيعات