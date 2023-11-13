وزير الاتصالات الفلسطيني يحذر من انقطاع الإنترنت عن غزة بشكل كامل الخميس

حذر الدكتور إسحق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، من انقطاع الانترنت بشكل كامل من قطاع غزة، موضحا أن المتبقي يغطي 35% من المشتركين مضيفا: «من اليوم سنبدأ في فقدان العناصر الأساسية من الشبكة بسبب نفاد الوقود».

فقدان القدرة على تغذية الاتصالات

وأضاف وزير الاتصالات الفلسطيني في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنه في حالة تقوية البث من جانب الدولة المصرية يمكن أن تستمر الاتصالات في قطاع غزة، ولكن الأهم من ذلك هو فتح التجوال لحاملي شرائح الشبكات الفلسطينية.

وأوضح: «غياب الكهرباء والوقود وما نتج عن الدمار أدى إلى فقدان القدرة على تغذية الاتصالات، وفي يوم الخميس سينفد الوقود وتتوقف الاتصالات بشكل كامل في الشبكات الأرضية والخلوية».

وتابع وزير الاتصالات الفلسطيني: «أعلن هذا الأمر حتى يكون المواطنون والمؤسسات الإغاثية على علم بما سيحدث يوم الخميس في السادس عشر من نوفمبر المقبل، وفي حال توفر وقود في هذه الفترة سيكون لكل حادث حديث، والوضع في جميع أنحاء غزة صعب جدا ولاسيما في المستشفيات».

وأكد أن الاحتلال يستهدف كل شيء، ولكن كل البنية التحتية لا تساوي قطرة دم من طفل أو امرأة أو رجل، ولكن هذا الاحتلال كشف الوجه الحقيقي له حيث ارتكب كل الجرائم في جميع أيام الحرب.