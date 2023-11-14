وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لمركز السيطرة الخلفي

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لمركز السيطرة الخلفي للقوات المسلحة، الذي استمر لعدة أيام، في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي للهيئات والإدارات، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب هاني محمد كامل، رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على دعم منظومة التطوير والتحديث بمختلف الهيئات والإدارات والأسلحة التخصصية بالقوات المسلحة، بما يحقق الارتقاء بكافة مقومات القوة العسكرية الحديثة للوفاء بالمهام والمسئوليات في الحفاظ على أمن الوطن، وصون مقدساته.

تضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية، وعرض التقارير من مختلف التخصصات، والتي أظهرت مدى الكفاءة والتميز في تنفيذ المهام التي توكل إلى المنظومة الإدارية المتكاملة للقوات المسلحة، كما أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد العالي لكافة هيئات القيادة المشاركة في المشروع.

كما ناقش القائد العام للقوات المسلحة، عددًا من القادة المشاركين في المشروع، في الأسلوب الأمثل لمجابهة كل المتغيرات الطارئة وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة، وقدرتهم على العمل المشترك في نسيج متكامل، مشيرًا إلى أن التخطيط والتأمين الإداري يعد من أهم مقومات نجاح القوات المسلحة، ودعم كفاءاتها القتالية.

ونقل وزير الدفاع تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى رجال هيئة الإمداد والتأمين للقوات المسلحة، والإدارات التخصصية، مؤكدًا أن القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته، بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات.

وكان الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد شهد إحدى مراحل المشروع، والتي تضمنت عرض التقارير والقرارات لكافة الإدارات التخصصية المشاركة في المشروع أثناء مراحل العمليات، وناقش عددًا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذ مهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من القدرة على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على ضرورة المحافظة على أعلى درجات التأمين الفني والإداري خلال مراحل العمليات للقدرة على تنفيذ المهام المكلفين بها بكفاءة واقتدار.