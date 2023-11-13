عضو «قبائل سيناء»: القوات المسلحة والشرطة أخرجوا سيناء من نفق مظلم كان سيعيدها للخلف

قال أحد أعضاء اتحاد قبائل سيناء، إنهم يقفون اليوم في قرية «أبو طويلة» بمركز الشيخ زويد، الذي أسسه ابن من أبناء سيناء وهو الشهيد سالم أبو طويلة، الذي اغتالته القوات الإسرائيلية عام 1970 لعدم بيع هذه الأرض من سيناء.

أول من أسس اتحاد قبائل سيناء

وأضاف خلال كلمته على هامش لقاء وفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع اتحاد قبائل وأهالي سيناء، أن قرية «أبو طويلة» أنجبت ابنا مخلصا من أبناء سيناء، وأول من أسس اتحاد قبائل سيناء لمحاربة الإرهاب الشيخ إبراهيم العرجاني، مقدما التحية والتقدير له.

وأشار إلى أن الشيخ العرجاني والقوات المسلحة والشرطة المدنية واتحاد قبائل سيناء أخرجوا سيناء من نفق مظلم كان سيقودها ومصر للخلف عشرات السنوات.

تحية لكل أسرة مصرية

ولفت إلى أننا لن ننسى في هذا اليوم العظيم أن نبعث تحية لكل أسرة مصرية ضحت على هذه الأرض وقدمت شهيدا أو مصابا ونبعث لهم تحية من أرض الشيخ زويد.

وتابع: «كما نبعث تحية لابن مصر العظيم الذي لولاه لكان الإرهاب هيرجعنا لورا عشرات السنوات، الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قضى على الإرهاب في سيناء».