خبير مصرفي: الاقتصاد المصري قادر على التعافي والتكيف مع التحديات

أشاد وليد عادل، الخبير المصرفي، بقدرة مصر على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات والتي تمثلت في جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى حرب إسرائيل على غزة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الاقتصاد المصري أظهر قدرته على التعافي والتكيف مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، إذ أن مصر تعتبر واحدة من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتمتع بتنوع اقتصادي وثقل إقليمي، إذ يستند الاقتصاد المصري على قطاعات متنوعة مثل الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات المالية، وهذا التنوع يعزز المرونة ويقلل من التأثيرات السلبية لتحديات محددة.

تنفيذ إصلاحات مهمة في مصر

وأوضح أن الحكومة المصرية نفذت إصلاحات مهمة في السنوات الأخيرة، لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، مثل تحرير سعر الصرف وتبسيط الإجراءات التجارية، وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

زيادة جاذبية الاستثمار في البلاد

واستكمل: «يجب الإشارة إلى أن تحسين أداء الاقتصاد المصري يتطلب جهودًا مستمرة للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز قدرة البنوك والشركات على التكيف مع التحديات، كما ينبغي أن تواصل الحكومة المصرية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال لتعزيز المرونة وزيادة جاذبية الاستثمار في البلاد».