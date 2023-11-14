فريد زهران: الاقتصاد المصري واعد للغاية وقادر على استيعاب استثمارات هائلة

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه يرى أن القرار عندما يأتي بطيئا يكون غير ناجز، فالسرعة تحفز المستثمر المحلي وتعيد الثقة بالسوق، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري واعد للغاية، وقادر على استيعاب استثمارات هائلة.

مصر في منطقة من العالم بها فوائض مالية كبيرة للغاية

وأضاف زهران، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، المُذاع عبر قناة CBC، أن مصر في منطقة من العالم بها فوائض مالية كبيرة للغاية، ويوجد في مصر قدرات بشرية وبنية أساسية ومقومات غير عادية لاستيعاب استثمارات هائلة، ولكن لا توجد أوضاع تنافسية والسوق ليست موثوقاً فيه ثباته واستقراره.

وأشار إلى أنه لا بد من إعادة الزمن بالجداول الزمنية فيما يخص المشروعات الكبرى، وإعادة جدولتها تساوي توفير موارد مالية يمكن استخدامها في مجالات أخرى.