جامعة المنوفية تبحث اعتماد 7 برامج دراسية من «ضمان الجودة»

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة، والدكتورة ثناء راضي نائب رئيس الهيئة، وضم الوفد رؤساء وفرق المراجعين بالهيئة لزيارة وتجديد اعتماد 7 برنامج بكليتي بكلية الهندسة والهندسة الإلكترونية.

القاصد يشكر هيئة ضمان الجودة

ورحب الدكتور أحمد القاصد بوفد الهيئة في رحاب الجامعة، وأشاد بالتعاون معها للوصول للاعتماد المؤسسي واعتماد البرامج على المستويين الفني واللوجيستي.

واستعرض القاصد في لقائه بالوفد دور كليتي الهندسة والهندسة الإلكترونية في خدمة المجتمع و تميز الكليتين بوحدات استشارية تقدم خدمات للمحافظة بالإضافة إلي تقلد خريجي الكليتين العديد من المناصب الهامة في الدولة ولهم دور بارز على المستوى القومي والمجتمعي والبحث العلمي.

وأكد رئيس الجامعة حرص الجامعة على اعتماد جميع الكليات والبرامج بالجامعة، مشيرا إلى أهمية التركيز على الممارسات الفعلية وتطبيق معايير الجودة.

هيئة ضمان الجودة: نأمل في اعتماد كل الكليات

كما أعرب رئيس الهيئة عن سعادته بوجوده في رحاب جامعة المنوفية وتواصله مع الجامعات للتعريف بالرؤية المستقبلية ومعايير الجودة والتوجه الجديد للهيئه للوصول علي جودة فعلية .

وأكدت الدكتورة ثناء راضى فخر الهيئة بالجامعات المصرية وجامعة المنوفية المتميزة والتى تؤدى الخدمات العلمية والبحثية والمجتمعية، مشيرة إلى الشراكة الهامة بين الهيئة والجامعة في تحقيق النجاح والحصول على الاعتماد الأكاديمي.